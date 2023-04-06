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На півночі Румунії квітневий снігопад спричинив колапс на дорогах

Четвер, 6 квітня 2023, 12:48

Сотні мандрівників застрягли на дорогах на півночі Румунії через наслідки снігопаду, що накрив країну минулої доби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

У районі міста Ботошані на півночі країни понад 200 авто з близько 400 водіями і пасажирами застрягли у заметах на дорогах національного та місцевого значення та змушені були очікувати допомоги рятувальників. 

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До допомоги водіям залучили служби надзвичайних ситуацій та військових, кільком десяткам довелося заночувати у найближчих населених пунктах.

Окрім витягання із заметів автомобілів, що забуксували, їм довелося також прибирати з доріг кілька десятків дерев, що попадали під вагою снігу. 

Крім того, рятувальним службам довелося допомагати дістатися до пункту призначення сімом пацієнтам, що потребували діалізу. 

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Повідомляють також, що з лікарні дистанційно супроводжували пологи породіллі, до якої не змогли відправити авто швидкої допомоги через ситуацію на дорогах. Службам вдалося спрямувати до неї жінок з досвідом приймання пологів з найближчого населеного пункту, їх через відеозв’язок консультували з лікарні досвідчені фахівці. Жінка успішно народила дівчинку.

Загалом через снігопад на півночі Румунії залишаються частково або повністю закритими 29 національних доріг в районі населених пунктів Ботошані, Сучава, Бакеу, Ясси, Нямц і  Васлуй. Подекуди служби ще не можуть почати розчистку доріг через те, що негода триває. 

В районі Ботошані і Ясс закрили всі дороги та скасували навчання у школах.

Нагадаємо, напередодні квітневий сніг здивував також мешканців Молдови. 

Теми: Румуніяпогода
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