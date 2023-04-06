На півночі Румунії квітневий снігопад спричинив колапс на дорогах
Сотні мандрівників застрягли на дорогах на півночі Румунії через наслідки снігопаду, що накрив країну минулої доби.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.
У районі міста Ботошані на півночі країни понад 200 авто з близько 400 водіями і пасажирами застрягли у заметах на дорогах національного та місцевого значення та змушені були очікувати допомоги рятувальників.
До допомоги водіям залучили служби надзвичайних ситуацій та військових, кільком десяткам довелося заночувати у найближчих населених пунктах.
Окрім витягання із заметів автомобілів, що забуксували, їм довелося також прибирати з доріг кілька десятків дерев, що попадали під вагою снігу.
Крім того, рятувальним службам довелося допомагати дістатися до пункту призначення сімом пацієнтам, що потребували діалізу.
Повідомляють також, що з лікарні дистанційно супроводжували пологи породіллі, до якої не змогли відправити авто швидкої допомоги через ситуацію на дорогах. Службам вдалося спрямувати до неї жінок з досвідом приймання пологів з найближчого населеного пункту, їх через відеозв’язок консультували з лікарні досвідчені фахівці. Жінка успішно народила дівчинку.
Загалом через снігопад на півночі Румунії залишаються частково або повністю закритими 29 національних доріг в районі населених пунктів Ботошані, Сучава, Бакеу, Ясси, Нямц і Васлуй. Подекуди служби ще не можуть почати розчистку доріг через те, що негода триває.
В районі Ботошані і Ясс закрили всі дороги та скасували навчання у школах.
Нагадаємо, напередодні квітневий сніг здивував також мешканців Молдови.