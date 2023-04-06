Поліцейські перевозили чоловіків за кордон майже рік: ДБР викрило схему

В Україні викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, організовану поліцейськими та працівниками інших держустанов, яка діяла з травня минулого року.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: За інформацією слідства, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумщини сформував "команду" зі своїх колег та працівників інших державних установ для вивезення військовозобов’язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.

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Одні учасники підшукували зацікавлених осіб, інші – проводили інструктажі, займалися організаційними питаннями.

"Клієнти" прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США.

Організатора схеми було затримано під час отримання оплати від чергового "замовника".

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За попередньою інформацією, зловмисники займались таким "бізнесом" з травня 2022 року.

Поліцейському повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Готуються повідомлення про підозри іншим учасникам схеми та встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.