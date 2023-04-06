Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна напоумити Росію і допомогти припинити війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Макрон на переговорах у Пекіні заявив, що Захід повинен залучити Пекін, щоб допомогти покласти край війні і запобігти "розкручуванню спіралі" напруженості, яка може розколоти світ на ворогуючі блоки.

"Російська агресія в Україні завдала удару по міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон, стоячи поруч з китайським президентом на початку їхньої зустрічі.

У коментарях після зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін закликав до переговорів між двома сторонами і політичного вирішення війни в Україні.

Переговори були "відвертими і конструктивними", заявив Єлисейський палац, в той час як Пекін заявив, що дискусії були "дружніми" і "поглибленими".

Макрон також попросив Сі натиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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Китайський лідер заявив, що всі країни повинні поважати ядерне нерозповсюдження, не згадавши при цьому Росію.

Раніше Макрон розповів, що наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю під час візиту в Пекін.

За джерелами ЗМІ у Єлисейському палаці, французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв’язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" в контексті війни в Україні.

До Китаю прибула також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Днями вона підкреслила, що роль КНР щодо війни в Україні буде важливою для відносин з ЄС.