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Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 14:06

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна напоумити Росію і допомогти припинити війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Макрон на переговорах у Пекіні заявив, що Захід повинен залучити Пекін, щоб допомогти покласти край війні і запобігти "розкручуванню спіралі" напруженості, яка може розколоти світ на ворогуючі блоки.

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"Російська агресія в Україні завдала удару по міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон, стоячи поруч з китайським президентом на початку їхньої зустрічі.

У коментарях після зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін закликав до переговорів між двома сторонами і політичного вирішення війни в Україні.

Переговори були "відвертими і конструктивними", заявив Єлисейський палац, в той час як Пекін заявив, що дискусії були "дружніми" і "поглибленими".

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Макрон також попросив Сі натиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Китайський лідер заявив, що всі країни повинні поважати ядерне нерозповсюдження, не згадавши при цьому Росію.

Раніше Макрон розповів, що наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю під час візиту в Пекін.

За джерелами ЗМІ у Єлисейському палаці, французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв’язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" в контексті війни в Україні.

До Китаю прибула також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Днями вона підкреслила, що роль КНР щодо війни в Україні буде важливою для відносин з ЄС.

Теми: МакронКитайвійнаФранція
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