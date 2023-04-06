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Путін на зустрічі з гауляйтерами з України визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ

Олена РощінаЧетвер, 6 квітня 2023, 14:20
Путін на зустрічі з гауляйтерами з України визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
Володимир Путін, ілюстартивне фото з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін 6 квітня у Москві зустрівся зі своїми ставлениками на захоплених територіях України і заявив, що українських бійців треба "відсувати" так далеко, щоб вони не могли бити по російських загарбниках. 

Джерело: ТАСС, РИА Новости та інші російські медіа

Деталі: Зокрема, Путін зустрівся з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним і з ватажком т.зв. "ЛНР" Леонідом Пасічником, ставлеником окупантів у Запорізькій області Євгеном Балицьким і гауляйтером у Херсонській області Володимиром Сальдо.

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Розмовляючи з Пушиліним, Путін заявив, що 5 квітня захисники України випустили 300 снарядів "в одне місце", при цьому нібито не лише російські військові постраждали, а й було вбито 14 українських військових, які потрапили в полон.

Пряма мова Путіна: "Наше завдання – відсувати їх на таку відстань, з якої вони не можуть завдавати нам шкоди". 

Деталі: Також Путін розповів про плани будівництва нових ділянок залізниці на окупованих українських територіях, які він називає "новими регіонами РФ".

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Балицькому Путін наобіцяв, що Росія побудує на захоплених територіях медустанови, які будуть "набагато кращими", ніж в обласних центрах, які росіяни не змогли взяти під контроль.

Із Сальдо російський глава торкнувся теми газу для Херсонської області.

Пасічник поскаржився на сильний сніг на Луганщині та обриви ліній електропередач, мовляв у деяких місцях насипало метр-півтора снігу.

УП, оновлено
Теми: ПутінРосіяокупаціявійна
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