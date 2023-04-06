Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні, ймовірно, загинули щонайменше 8 тисяч "добровольців" РФ – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 15:31
В Україні, ймовірно, загинули щонайменше 8 тисяч добровольців РФ – росЗМІ
ТРУП РОСІЙСЬКОГО ОКУПАНТА ЛЕЖИТЬ У СНІГУ БІЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ТЕХНІКИ ПІД ХАРКОВОМ 27 ЛЮТОГО. ФОТО: GETTY IMAGES

Щонайменше 8 тисяч російських "добровольців", включно з найманцями, могли загинути на війні проти України.

Джерело: російський розслідувальний проект "Важные истории" з посиланням на дані Пенсійного фонду та реєстру інвалідів РФ

Деталі: Журналісти спробували вирахувати кількість загиблих на війні "добровольців", яких лише в листопаді прирівняли до статусу контрактників, ґрунтуючись на опублікованих у РФ відкритих даних про виплати пенсій по втраті годувальника.

Реклама:

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2023 року пенсію по втраті годувальника отримували 1 430 тисяч осіб. Видання повідомляє, що це значно більше, ніж у роки до повномасштабного вторгнення в Україну. 

За підрахунками видання, майже дев'ять тисяч осіб можуть отримувати пенсію від ПФР у зв'язку із загибеллю їхніх рідних в Україні.

Однак надмірне зростання може бути пов'язане і з тим, що пенсію почали отримувати люди з окупованих територій України. Водночас анонімне джерело видання стверджує, що оформити таку пенсію там вдалося небагатьом.

ВІДЕО ДНЯ

Дані Росстату свідчать, що в російських сім'ях на одного загиблого годувальника припадає 1,1 одержувача пенсії. 

Таким чином, як повідомляє видання, майже 9 тисяч надлишкових пенсіонерів по втраті годувальника можуть свідчити про 8 тисяч загиблих добровольців.

"Важные истории" підкреслюють, що реальна кількість загиблих "добровольців" може бути значно більшою, оскільки до статистики потрапили дані тільки про тих людей, які змогли пройти всі бюрократичні інстанції, щоб оформити пенсію.

Крім того, видання проаналізувало дані російського реєстру інвалідів, виявивши, що в липні минулого року вперше за кілька років у РФ різко зросла кількість військових інвалідів.

Зокрема, від початку повномасштабної війни до лютого 2023 року військову інвалідність змогли оформити понад три тисячі осіб – і це тільки ті, хто пройшов бюрократичний процес.

Теми: РосіявійнаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
В арімії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: