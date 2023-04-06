В Україні, ймовірно, загинули щонайменше 8 тисяч "добровольців" РФ – росЗМІ

Щонайменше 8 тисяч російських "добровольців", включно з найманцями, могли загинути на війні проти України.

Джерело: російський розслідувальний проект "Важные истории" з посиланням на дані Пенсійного фонду та реєстру інвалідів РФ

Деталі: Журналісти спробували вирахувати кількість загиблих на війні "добровольців", яких лише в листопаді прирівняли до статусу контрактників, ґрунтуючись на опублікованих у РФ відкритих даних про виплати пенсій по втраті годувальника.

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За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2023 року пенсію по втраті годувальника отримували 1 430 тисяч осіб. Видання повідомляє, що це значно більше, ніж у роки до повномасштабного вторгнення в Україну.

За підрахунками видання, майже дев'ять тисяч осіб можуть отримувати пенсію від ПФР у зв'язку із загибеллю їхніх рідних в Україні.

Однак надмірне зростання може бути пов'язане і з тим, що пенсію почали отримувати люди з окупованих територій України. Водночас анонімне джерело видання стверджує, що оформити таку пенсію там вдалося небагатьом.

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Дані Росстату свідчать, що в російських сім'ях на одного загиблого годувальника припадає 1,1 одержувача пенсії.

Таким чином, як повідомляє видання, майже 9 тисяч надлишкових пенсіонерів по втраті годувальника можуть свідчити про 8 тисяч загиблих добровольців.

"Важные истории" підкреслюють, що реальна кількість загиблих "добровольців" може бути значно більшою, оскільки до статистики потрапили дані тільки про тих людей, які змогли пройти всі бюрократичні інстанції, щоб оформити пенсію.

Крім того, видання проаналізувало дані російського реєстру інвалідів, виявивши, що в липні минулого року вперше за кілька років у РФ різко зросла кількість військових інвалідів.

Зокрема, від початку повномасштабної війни до лютого 2023 року військову інвалідність змогли оформити понад три тисячі осіб – і це тільки ті, хто пройшов бюрократичний процес.