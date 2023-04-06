Сі Цзіньпін не змінив своєї позиції щодо війни Росії після переговорів з Макроном

Президент Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів у четвер з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

На другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі Цзіньпін продовжив свою давню лінію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовані побоювання з приводу безпеки", і не дав жодного натяку на те, що він використає свій вплив, щоб допомогти припинити конфлікт.

"Китай готовий спільно з Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність і спокій", - сказав китайський лідер під час пресконференції у Пекіні.

"Мирні переговори повинні бути відновлені якнайшвидше, беручи до уваги обґрунтовану стурбованість усіх сторін щодо безпеки, посилаючись на Статут ООН... шукаючи політичного врегулювання і побудови збалансованої, ефективної і стійкої системи європейської безпеки", - додав він, сидячи поруч з Макроном.

Французький президент прибув до Китаю в середу в надії підштовхнути Китай до використання своїх важелів впливу на Росію для припинення конфлікту і змусити Пекін виступити проти погрози Кремля розмістити ядерні ракети в Білорусі.

Макрон і Сі провели півтори години у двосторонніх переговорах, які чиновник Єлисейського палацу назвав "відвертими і конструктивними", перш ніж підписати кілька угод - в тому числі про продаж літаків Airbus - і про культурну співпрацю.

ВІДЕО ДНЯ

Але в результаті протокольної помилки, на яку звернули увагу члени китайського оточення Сі, Макрон говорив під час пресконференції приблизно вдвічі довше, ніж китайський лідер.

Читаючи свої ретельно написані репліки, Сі іноді виглядав нетерплячим і роздратованим, коли Макрон продовжував говорити. Сі кілька разів глибоко зітхнув і виглядав ніяково, коли французький президент звернувся безпосередньо до нього, вочевидь, згадуючи про війну в Україні та про їхню спільну відповідальність за підтримання миру.

Тон обміну думками різко контрастував з церемонією підписання різних комерційних контрактів.

Раніше повідомлялося, що Макрон закликав лідера Китаю напоумити Росію і допомогти припинити війну в Україні.