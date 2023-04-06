Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сі Цзіньпін не змінив своєї позиції щодо війни Росії після переговорів з Макроном

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 15:49
Сі Цзіньпін не змінив своєї позиції щодо війни Росії після переговорів з Макроном
Сі Цзіньпін, Еммануель Макроном, фото: Getty Images

Президент Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів у четвер з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

На другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі Цзіньпін продовжив свою давню лінію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовані побоювання з приводу безпеки", і не дав жодного натяку на те, що він використає свій вплив, щоб допомогти припинити конфлікт.

"Китай готовий спільно з Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність і спокій", - сказав китайський лідер під час пресконференції у Пекіні.

"Мирні переговори повинні бути відновлені якнайшвидше, беручи до уваги обґрунтовану стурбованість усіх сторін щодо безпеки, посилаючись на Статут ООН... шукаючи політичного врегулювання і побудови збалансованої, ефективної і стійкої системи європейської безпеки", - додав він, сидячи поруч з Макроном.

Французький президент прибув до Китаю в середу в надії підштовхнути Китай до використання своїх важелів впливу на Росію для припинення конфлікту і змусити Пекін виступити проти погрози Кремля розмістити ядерні ракети в Білорусі.

Макрон і Сі провели півтори години у двосторонніх переговорах, які чиновник Єлисейського палацу назвав "відвертими і конструктивними", перш ніж підписати кілька угод - в тому числі про продаж літаків Airbus - і про культурну співпрацю.

ВІДЕО ДНЯ

Але в результаті протокольної помилки, на яку звернули увагу члени китайського оточення Сі, Макрон говорив під час пресконференції приблизно вдвічі довше, ніж китайський лідер.

Читаючи свої ретельно написані репліки, Сі іноді виглядав нетерплячим і роздратованим, коли Макрон продовжував говорити. Сі кілька разів глибоко зітхнув і виглядав ніяково, коли французький президент звернувся безпосередньо до нього, вочевидь, згадуючи про війну в Україні та про їхню спільну відповідальність за підтримання миру.

Тон обміну думками різко контрастував з церемонією підписання різних комерційних контрактів.

Раніше повідомлялося, що Макрон закликав лідера Китаю напоумити Росію і допомогти припинити війну в Україні.

Теми: КитайФранціяМакронРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
Китай
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
США і Китай вчаться на прикладах війни в Україні – директор ФБР
Макрон про поїздку до Китаю: Ключовою темою буде наближення миру
Останні новини
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
20:27
Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією
20:26
"Хлопці, ви все, що в нас є": бійці ССО отримали зворушливий лист від підлітка
Усі новини...
Реклама: