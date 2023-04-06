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Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 16:28

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпінем заявила, що порушувала питання переговорів останнього з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на брифінгу в четвер.

"Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це", – зазначила президентка Єврокомісії.

"Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент", – додала вона.

Також фон дер Ляєн розповіла, що під час переговорів із лідером КНР порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українському "мирному плану" й заявам Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.

"Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам", – зазначила посадовиця.

Ще на початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни.

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Планувалось, що розмова відбудеться після візиту Сі до Москви 20-22 березня, та цього так і не сталось.

У Вашингтоні можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського привітали, заявивши, що це потенційно привнесе більше балансу й поглядів у підхід КНР.

Теми: КитайЗеленський
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