Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпінем заявила, що порушувала питання переговорів останнього з українським президентом Володимиром Зеленським.
Як передає кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на брифінгу в четвер.
"Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це", – зазначила президентка Єврокомісії.
"Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент", – додала вона.
Також фон дер Ляєн розповіла, що під час переговорів із лідером КНР порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українському "мирному плану" й заявам Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.
"Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам", – зазначила посадовиця.
Ще на початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни.
Планувалось, що розмова відбудеться після візиту Сі до Москви 20-22 березня, та цього так і не сталось.
У Вашингтоні можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського привітали, заявивши, що це потенційно привнесе більше балансу й поглядів у підхід КНР.