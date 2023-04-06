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Голову Львівської облради відправили у відставку

Євген КізіловЧетвер, 6 квітня 2023, 18:54
Голову Львівської облради відправили у відставку
Ірина Гримак, фото з соцмереж облради

Депутати Львівської обласної ради проголосували за дострокове припинення повноважень голови облради, представниці "Європейської солідарності" Ірини Гримак.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії у четвер 6 квітня. Його підтримали 48 депутатів під час таємного голосування, лише один – утримався.

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Перед тим народні обранці заслухали звіт Гримак та оцінили її роботу незадовільно.

Раніше голова фракції "Європейської солідарності" Олег Дуда заявив, що в облраді відбувається "переворот", і фракція від участі у голосуванні відмовилася.

Після голосування Ірина Гримак подякувала колегам-депутатам та громаді Львівщини за можливість працювати, побажала всім мудрості та результативності в роботі. Депутати оплесками провели її з посади.

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42-річна Ірина Гримак очолювала Львівську облраду трохи більше ніж два роки – з 1 грудня 2020 року. У 2015-2019 роках з перервою працювала заступницею голови Львівської ОДА Олега Синютки, а перед тим очолювала Залізничну райадміністрацію Львова. Відтепер Ірина Гримак залишається звичайною депутаткою облради від фракції "ЄС".

Теми: Львівщиназвільнення
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