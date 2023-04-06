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Захисники суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі – Гуменюк

Альона Мазуренко Четвер, 6 квітня 2023, 19:31
Захисники суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі – Гуменюк
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК, скриншот

Українські захисники суттєво потіснили російських окупантів на Кінбурнській косі, хоча раз на кілька днів ворог обстрілює Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо"

Пряма мова: "Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі.

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Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується".

Деталі: Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де ховаються за місцевим населенням.

Теми: обстрілМиколаївХерсонКрим
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