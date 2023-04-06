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У Португалії розформували прикордонну службу, причетну до смертельного побиття українця

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 21:12

Уряд Португалії в четвер схвалив остаточне розформування Служби у справах іноземців і кордонів (SEF), яка була причетна до низки скандалів, зокрема смертельного побиття українця три роки тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на португальський мовник RTP.

Замість SEF у Португалії з’явиться Агентство у справах меншин, міграції та притулку (APMMA), яке об’єднає функції прикордонної служби та Вищої комісії з питань міграції.

APMMA буде формуватись протягом наступних шести місяців. За цей час до її складу візьмуть 680 з близько 900 співробітників SEF, після чого ще мінімум рік ті, хто не отримав роботи, допомагатиме у здійсненні прикордонного контролю.

Рішення про реструктуризацію SEF було схвалене парламентом Португалії в листопаді 2021 року, після чого двічі відкладалося.

На тлі ліквідації служби її працівники планували оголосити п’ятиденний страйк, та після переговорів із урядом вирішили відкласти його.

Нагадаємо, в березні 2020 року 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер.

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На цьому тлі тодіщній міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта оголосив про відставку керівника SEF у межах плану реструктуризації для більш чіткого розділення поліції та адміністративних функцій у роботі з іммігрантами.

Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві. У 2021 році їх засудили від семи до дев’яти років ув’язнення.

Теми: ПортугаліяУкраїнавбивствоПрикордонна служба
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