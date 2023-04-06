Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"

Кандидат у депутати від естонської правої партії EKRE Андрес Райд заявив, що їздив у Маріуполь, окупований Росією, і не побачив там "доказів" викрадення дітей, про які говорять Україна, міжнародна спільнота й правозахисники.

Як повідомляє "Європейська правда", про свою поїздку Райд розповів в інтерв’ю радіостанції Kuku.

Політик, який раніше працював журналістом, стверджує, що проїхав кількома містами Донецької області й за порадою "хорошого колеги" відвідав Маріуполь, аби дізнатись, чи йдеться там про викрадення дітей.

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"Перебуваючи на місці, стає цілком зрозуміло, що нам (в Естонії – ред.) в основному розповідали зовсім інше. Справді, про одного було відомо, що він виїхав через Естонію кудись в Європу, а куди – невідомо, але в будь-якому випадку виїхав. І з дітьми так само", – заявив він.

Далі Райс каже, що з України внаслідок війни люди виїжджають і в Росію, бо там у них є родичі, а в Донецькій області і так "завжди було переважно російськомовне населення".

"А друге питання – в тому, навіщо комусь зі "звільнених українських територій" кудись їхати? Навпаки, ті, хто виїхав, можуть просто повернутись на "звільнену територію", – каже естонський політик, далі розповідаючи про свій візит до школи, де "добре вбрані діти вчились танцювати вальс для випускного".

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Пізніше в інтерв’ю Райс також згадає, що отримував "дозвіл" на в’їзд до окупованої Росією Донецької області п’ять місяців, і висловить сподівання, що такі поїздки естонських журналістів, як здійснена ним, відбудуться в майбутньому.

Голова EKRE Хенн Пилуаас, як передає Postimees, заявив, що не знав про поїздку члена партії до Маріуполя, й пообіцяв, що це питання буде обговорене всередині політсили.