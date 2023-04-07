Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
ОБСТРІЛИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Протягом 6 квітня російські окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 68 "прильотів" з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БпЛА, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді з території РФ був артилерійський обстріл, зафіксовано 9 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль і зерносховище.

Реклама:

Глухівську громаду окупанти також обстріляли з артилерії з території РФ, зафіксовано 6 "прильотів".

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів, було 8 "прильотів".

На території Миропільської громади ворог здійснив скидання ВОГу (1 "приліт") за допомогою БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Також був обстріл з АГС, зафіксовано 10 пострілів.

У Новослобідській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, було 11 "прильотів".

Теми: обстрілСумська областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
обстріл
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: