Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування

Протягом 6 квітня російські окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 68 "прильотів" з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БпЛА, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді з території РФ був артилерійський обстріл, зафіксовано 9 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль і зерносховище.

Глухівську громаду окупанти також обстріляли з артилерії з території РФ, зафіксовано 6 "прильотів".

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів, було 8 "прильотів".

На території Миропільської громади ворог здійснив скидання ВОГу (1 "приліт") за допомогою БпЛА.

На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Також був обстріл з АГС, зафіксовано 10 пострілів.

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У Новослобідській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, було 11 "прильотів".