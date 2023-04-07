Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
Вибухи у секторі Гази. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Армія оборони Ізраїлю завдала удари по двох тунелях терористів і двох об'єктах з виробництва зброї у секторі Гази.

Джерело: пресслужба ЦАХАЛу

Дослівно: "Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удари по тунелю терористів в районі Бейт-Ханун і тунелю терористів в районі Хан-Юніс, який був зруйнований в ході операції "Вартові стін". Після удару були виявлені зусилля, спрямовані на його відновлення. Обидва тунелі не перетинали ізраїльську територію і не становили загрози для ізраїльського цивільного населення.

Крім того, було завдано удари по двох об'єктах з виробництва зброї, що належать терористичній організації "ХАМАС", в північній і центральній частинах сектору Гази. Удари були завдані у відповідь на порушення безпеки з боку "ХАМАСу" протягом останніх кількох днів".

Деталі: Раніше 6 квітня ЦАХАЛ заявив, що 34 ракети було випущено з території Лівану по території Ізраїлю, 25 ракет було перехоплено силами ППО. У бомбардуваннях ізраїльська армія звинуватила угруповання "ХАМАС".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІзраїльСектор Газа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
Ізраїль
"Посилай хлопчиків". Три історії про помсту Моссаду воєнним злочинцям і терористам
Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи
Україна передала Ізраїлю невдоволення кількома речами – ЗМІ
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: