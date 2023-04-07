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Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
Вибухи у секторі Гази. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Армія оборони Ізраїлю завдала удари по двох тунелях терористів і двох об'єктах з виробництва зброї у секторі Гази.

Джерело: пресслужба ЦАХАЛу

Дослівно: "Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удари по тунелю терористів в районі Бейт-Ханун і тунелю терористів в районі Хан-Юніс, який був зруйнований в ході операції "Вартові стін". Після удару були виявлені зусилля, спрямовані на його відновлення. Обидва тунелі не перетинали ізраїльську територію і не становили загрози для ізраїльського цивільного населення.

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Крім того, було завдано удари по двох об'єктах з виробництва зброї, що належать терористичній організації "ХАМАС", в північній і центральній частинах сектору Гази. Удари були завдані у відповідь на порушення безпеки з боку "ХАМАСу" протягом останніх кількох днів".

Деталі: Раніше 6 квітня ЦАХАЛ заявив, що 34 ракети було випущено з території Лівану по території Ізраїлю, 25 ракет було перехоплено силами ППО. У бомбардуваннях ізраїльська армія звинуватила угруповання "ХАМАС".

Теми: ІзраїльСектор Газа
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