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Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – Гаюн
Танки Т-72. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що білоруська армія направила до литовського кордону щонайменше 10-15 танків та іншу бронетехніку.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Дослівно: "Вночі (6 квітня – ред.) на залізничну станцію Гудогай, що за 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон зі щонайменше 20 одиниць техніки Збройних сил Білорусі.

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Відомо, що серед техніки в ешелоні прибули щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП і МТ-ЛБ".

Деталі: За даними групи, до кордону з Литвою перекинута техніка 120 бригади ЗС Білорусі, яка дислокується районі Уруччя (Мінськ). Ешелон виїхав ввечері 5 квітня.

Теми: БілорусьтанкиЛитва
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