У соцмережі "злили" частково змінені документи США і НАТО про підготовку наступу України – ЗМІ

У Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

Джерело: The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі

Деталі: За даними видання, наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у соцмережах.

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Військові аналітики заявили NYT, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.

Зазначається, що представники адміністрації Джо Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж, але станом на вечір 6 квітня їм це не вдалося.

"Ми знаємо про повідомлення в соціальних мережах. Міністерство розглядає це питання", – заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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Як повідомляє NYT, документи не містять конкретних планів бойових дій – як, коли і де Україна має намір розпочати наступ. Однак у документах, наприклад, йдеться про потреби української армії станом на 1 березня.

"Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи це підтверджують", – відзначає видання.

На одному зі слайдів документу, пише NYT, повідомляється, що на війні загинули від 16 до 17,5 тис. російських військових, тоді як Україна нібито втратила 71,5 тис. військовослужбовців. За оцінками Пентагону, РФ зазнала набагато більших втрат, і що близько 200 тис. солдатів з кожної сторони були вбиті або поранені.

(Оновлено: пізніше NYT вказало, що втрати України складають близько 100 тисяч пораненими і загиблими).

При цьому аналітики заявили NYT, що частина документів виглядає автентично і може надати РФ цінну інформацію про графіки доставки зброї і військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці.

Газета пише, що документ з грифом "цілком таємно" містить інформацію про "стан конфлікту станом на 1 березня". У цей день українські офіційні особи перебували на американській базі у Вайсбадені в Німеччині, а на наступний день їх відвідали голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі та верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

В іншому документі, зазначає NYT, є інформація про українські військові підрозділи, техніку і навчання з розкладом на січень-квітень.

"Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, які зараз формуються, 9 з них, очевидно, тренуються і постачаються США та іншими союзниками НАТО. З цих 9 бригад, згідно з документами, 6 будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тис. солдатів", – пише видання.

У документі, повідомляє NYT, сказано, що загальна кількість техніки, яка необхідна для 9 бригад, становить понад 250 танків і понад 350 механізованих транспортних засобів.

"Цей витік є першим проривом російської розвідки, який став надбанням громадськості з початку війни", – резюмує газета.