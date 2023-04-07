Окупанти змушують наркоманів і алкозалежних будувати оборонні споруди в Криму – Генштаб

Російські окупанти примусово залучають наркоманів та людей з алкогольною залежністю до будівництва фортифікаційних споруд в анексованому Криму.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення.

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Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи із алкогольною залежністю".

Деталі: Зазначається, що окупанти обіцяють робітникам грошову винагороду, однак не виплачують її або ж виплачують не у повному розмірі.

"Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї", – повідомили у Генштабі.