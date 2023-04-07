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Захисники знищили вже 177 тисяч російських загарбників

Ірина БалачукП'ятниця, 7 квітня 2023, 08:12
Захисники знищили вже 177 тисяч російських загарбників
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч солдатів, 3 633 танки, 7 016 бойових броньованих машин та 2 722 артилерійських системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 722 (+8) од,
  • РСЗВ – 533 (+1) од,
  • засобів ППО – 281 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 304 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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