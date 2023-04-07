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Блінкен: у питанні звільнення Криму Зеленському слід врахувати волю українців

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 09:37
Блінкен: у питанні звільнення Криму Зеленському слід врахувати волю українців
Ентоні Блінкен. Фото з Facebook U.S. Department of State

Рішення про повернення Криму має ухвалювати президент Володимир Зеленський як очільник держави, враховуючи волю українців.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Україна – демократична країна. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною… Але він також повинен бути відкритим до волі українців", – сказав Блінкен виданням Funke Mediengruppe, коментуючи питання повернення Криму.

Разом з багатьма іншими країнами, за його словами, США готові допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність, суверенітет і незалежність та повернути окуповані частини країни. 

"Це включає в себе контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", – зауважив Блінкен.

Днями, виступаючи у Конгресі США, Блінкен припустив, що не всі території Україна повертатиме військовим шляхом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 6 квітня запевнив, що Україна не піде на поступки Росії у питанні Криму.

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Теми: СШАКримУкраїна
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