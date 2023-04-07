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Розвідка Британії: Росія посилила район Бахмута і має певні успіхи

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 09:47
Розвідка Британії: Росія посилила район Бахмута і має певні успіхи
Пошкоджена багатоповерхівка у Бахмуті. Фото УП

Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута та стала ефективніше використовувати артилерію у цьому районі, досягаючи певних успіхів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в п’ятницю.

Згідно зі зведенням, останніми днями російські війська відновили певний імпульс у битві за Бахмут, тоді як з кінця березня 2023 року їхнє просування у цьому районі значною мірою зупинилося.

Росія досягла подальших успіхів і тепер, дуже ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка, констатували у британському відомстві.

Ключовий маршрут постачання України, дорога 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою.

"Російські регулярні війська, ймовірно, включно з повітряно-десантними військами, вочевидь посилили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі. Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командири "Вагнера" і російського Міноборони призупинили свою ворожнечу і покращили співпрацю", – йдеться в огляді британської розвідувальної спільноти.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в понеділок заявив, що українська сторона продовжує "наполегливо боротись за Бахмут" всупереч твердженням російських пропагандистів.

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Коментар Кірбі з’явився після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оприлюднив відео, на якому над адмінбудівлею Бахмута начебто підняли російський прапор.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої.

Теми: БахмутРосіявійнарозвідка
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