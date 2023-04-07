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На Одещині посадовець військової частини "відібрав" у солдат доплати на 600 тисяч – ДБР

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 квітня 2023, 10:02
На Одещині посадовець військової частини відібрав у солдат доплати на 600 тисяч – ДБР
Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який погрозами вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину щомісячних надбавок.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень".

Деталі: Посадовець погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою, якщо вони не будуть "ділитись" з ним надбавками, встановленими на період воєнного стану.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Теми: війнаДБРкорупціяармія
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