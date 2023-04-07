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Міноборони Словаччини: росіяни могли навмисне шкодити МіГ-29, які вирішили передати Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 10:30

Російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина вирішила передати Україні.

Про це, як повідомляє видання Euractiv, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

Нещодавно уряд Словаччини вирішив передати Україні радянські винищувачі МіГ-29, які перебували на озброєнні країни, однак які словацька армія не використовувала з серпня 2022 року.

"Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки", - пояснив Надь після того, як опозиція на чолі з партією Smer-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо різко розкритикувала уряд за відмову від винищувачів.

Надь розповів, що у літаках в минулому виявили несправності, які, як припустив міністр, могли навмисно спричинити російські технічні спеціалісти. До минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині і саме тоді, вважають у Міноборони країни, вони могли завдавати шкоди літакам.

"Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", - сказав Надь.

Хоча розслідування не довело навмисного саботування роботи літаків, Міністерство оборони Словаччини "відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони", додав міністр.

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Генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній топ-пілот, окремо припустив, що росіяни навмисно шкодили літакам.

"Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю", - сказав він в інтерв'ю для Denník N.

Посольство Росії в Словаччині заявило, що постачання Словаччиною винищувачів Україні призвело до "непередбачуваної і небезпечної ескалації конфлікту, за яку будуть нести відповідальність ініціатори прийнятих рішень".

17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже відправили в Україну.

Словацька опозиційна партія Smer-SD подала кримінальну скаргу на міністрів уряду через схвалення передачі Україні списаних винищувачів МіГ-29.

Теми: Словаччинаавіа
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