Прикордонники показали, як знищують окупантів на Куп'янському напрямку
П'ятниця, 7 квітня 2023, 10:46
Державна прикордонна служба показала, як прикордонники спільно з артилерійським підрозділом ЗСУ знищили російських загарбників на Куп'янському напрямку.
Джерело: ДПСУ
Дослівно ДПСУ: "Днями на Куп'янському напрямку, завдяки злагодженим діям пілотів бойових дронів ДПСУ з артилерійським підрозділом ЗСУ, по ворожих цілях було відправлено чергову порцію "подарунків"".
Деталі: Повідомляється, що оборонці України знищили місце розташування окупантів зі складом боєкомплекту та ворожу вантажівку Урал.
Також, зазначається, що окупанти понесли втрати у живій силі.