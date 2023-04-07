Прикордонники показали, як знищують окупантів на Куп'янському напрямку

Скриншот з відео

Державна прикордонна служба показала, як прикордонники спільно з артилерійським підрозділом ЗСУ знищили російських загарбників на Куп'янському напрямку.

Джерело: ДПСУ

Дослівно ДПСУ: "Днями на Куп'янському напрямку, завдяки злагодженим діям пілотів бойових дронів ДПСУ з артилерійським підрозділом ЗСУ, по ворожих цілях було відправлено чергову порцію "подарунків"".

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Деталі: Повідомляється, що оборонці України знищили місце розташування окупантів зі складом боєкомплекту та ворожу вантажівку Урал.

Також, зазначається, що окупанти понесли втрати у живій силі.