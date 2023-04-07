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Прикордонники показали, як знищують окупантів на Куп'янському напрямку

Ірина БалачукП'ятниця, 7 квітня 2023, 10:46
Прикордонники показали, як знищують окупантів на Куп'янському напрямку
Скриншот з відео

Державна прикордонна служба показала, як прикордонники спільно з артилерійським підрозділом ЗСУ знищили російських загарбників на Куп'янському напрямку.

Джерело: ДПСУ

Дослівно ДПСУ: "Днями на Куп'янському напрямку, завдяки злагодженим діям пілотів бойових дронів ДПСУ з артилерійським підрозділом ЗСУ, по ворожих цілях було відправлено чергову порцію "подарунків"".

Деталі: Повідомляється, що оборонці України знищили місце розташування окупантів зі складом боєкомплекту та ворожу вантажівку Урал.

Також, зазначається, що окупанти понесли втрати у живій силі.

Теми: Прикордонна службавійна
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