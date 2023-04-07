Чоловік із пістолетом намагався потрапити в Міноборони в центрі Москви

У Москві затримали чоловіка з пневматичним пістолетом, який намагався проникнути на територію будівлі Міноборони в центрі російської столиці.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на силовиків, російські Telegram-канали

Деталі: Інцидент стався на КПП біля головної будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній.

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Повідомляють, що чоловік нібито був "у неадекватному стані" і з пістолетом. Він нібито "голосно кричав і розмахував руками".

Чоловіка затримали, а зброю направили на експертизу. За попередніми даними, це пневматичний пістолет.

Повідомляється, що стосовно затриманого склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. Чоловіка направили на обстеження в психіатричне відділення.

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