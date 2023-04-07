Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину: госпіталізували 2 дітей та жінку
П'ятниця, 7 квітня 2023, 11:24
Російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав в Херсонській області, постраждала жінка та 2 дітей, їх госпіталізували.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.
Реклама:
Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик".
Деталі: Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.
Повідомляється, що хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
ВІДЕО ДНЯ