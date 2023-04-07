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Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину: госпіталізували 2 дітей та жінку

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 квітня 2023, 11:24
Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину: госпіталізували 2 дітей та жінку
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Російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав в Херсонській області, постраждала жінка та 2 дітей, їх госпіталізували.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.

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Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик".

Деталі: Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.

Повідомляється, що хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

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Теми: Херсонська областьобстрілРосіявійна
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