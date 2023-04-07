В Україні загинув ще один воїн з Грузії: число полеглих грузинів перевищило 40

На війні в Україні загинув уродженець грузинського міста Зугдіді Арсен Кецбая.

Про його смерть повідомили товариші по службі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Останні роки Кецбая жив в Україні і служив у лавах ЗСУ, деталізує видання. Про обставини його загибелі не повідомляють.

Це вже четверте з початку квітня повідомлення про загибель грузинського бійця в Україні.

1 квітня стало відомо про загибель 29-річного Михаїла Мазанашвілі родом із Горійського муніципалітету. Через два дні повідомили про загибель під Бахмутом Вахтанга Барабадзе і Давида Кучукяна.

Кучукян - 32-річний уродженець села Кизил-Кіліса у регіоні Квемо-Картлі. 44-річний Барабадзе був одним із 24 грузинських добровольців, які потрапили до минулорічного квітневого списку Слідчого комітету РФ.

З 24 лютого минулого року в Україні в боях на боці ЗСУ загинули понад 40 бійців - громадян Грузії та уродженців Грузії, які мають українське громадянство.