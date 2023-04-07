Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні загинув ще один воїн з Грузії: число полеглих грузинів перевищило 40

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 13:49

На війні в Україні загинув уродженець грузинського міста Зугдіді Арсен Кецбая.

Про його смерть повідомили товариші по службі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Останні роки Кецбая жив в Україні і служив у лавах ЗСУ, деталізує видання. Про обставини його загибелі не повідомляють.

Реклама:

Це вже четверте з початку квітня повідомлення про загибель грузинського бійця в Україні.

1 квітня стало відомо про загибель 29-річного Михаїла Мазанашвілі родом із Горійського муніципалітету. Через два дні повідомили про загибель під Бахмутом Вахтанга Барабадзе і Давида Кучукяна.

Кучукян - 32-річний уродженець села Кизил-Кіліса у регіоні Квемо-Картлі. 44-річний Барабадзе був одним із 24 грузинських добровольців, які потрапили до минулорічного квітневого списку Слідчого комітету РФ.

ВІДЕО ДНЯ

З 24 лютого минулого року в Україні в боях на боці ЗСУ загинули понад 40 бійців - громадян Грузії та уродженців Грузії, які мають українське громадянство.

Теми: ЄвропаГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: