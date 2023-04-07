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Окупанти створили "мобільні групи", які силою вручають паспорт РФ на півдні – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 квітня 2023, 13:51
Окупанти створили мобільні групи, які силою вручають паспорт РФ на півдні – ЦНС
ФОТО PIXABAY.COM

На окупованих територіях півдня України діють "мобільні групи" паспортизації окупантів, які вдаються до насильства, нав’язуючи українцям російські паспорти.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "Наприкінці березня Володимир Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на ТОТ. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи" з паспортизації.

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За фактом ці групи їздять по домівках місцевого населення й "агітують" мешканців отримувати паспорт. Проте нерідко, що під час таких "агітацій" окупанти вдаються до тиску: від погроз до застосування фізичної сили".

Деталі: ЦНС повідомляє, що силу використовують проти тих, хто відмовляється брати паспорт РФ.

Теми: паспортокупаціяРосія
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