Окупанти створили "мобільні групи", які силою вручають паспорт РФ на півдні – ЦНС
П'ятниця, 7 квітня 2023, 13:51
На окупованих територіях півдня України діють "мобільні групи" паспортизації окупантів, які вдаються до насильства, нав’язуючи українцям російські паспорти.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Дослівно: "Наприкінці березня Володимир Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на ТОТ. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи" з паспортизації.
За фактом ці групи їздять по домівках місцевого населення й "агітують" мешканців отримувати паспорт. Проте нерідко, що під час таких "агітацій" окупанти вдаються до тиску: від погроз до застосування фізичної сили".
Деталі: ЦНС повідомляє, що силу використовують проти тих, хто відмовляється брати паспорт РФ.
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