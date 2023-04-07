Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти створили "мобільні групи", які силою вручають паспорт РФ на півдні – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 квітня 2023, 13:51
Окупанти створили мобільні групи, які силою вручають паспорт РФ на півдні – ЦНС
ФОТО PIXABAY.COM

На окупованих територіях півдня України діють "мобільні групи" паспортизації окупантів, які вдаються до насильства, нав’язуючи українцям російські паспорти.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "Наприкінці березня Володимир Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на ТОТ. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи" з паспортизації.

За фактом ці групи їздять по домівках місцевого населення й "агітують" мешканців отримувати паспорт. Проте нерідко, що під час таких "агітацій" окупанти вдаються до тиску: від погроз до застосування фізичної сили".

Деталі: ЦНС повідомляє, що силу використовують проти тих, хто відмовляється брати паспорт РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: паспортокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
паспорт
У Запорізькій області окупанти обмежують пересування українців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
З 31 березня українці зможуть оформлювати паспорти у Берліні
МЗС: "Закон" РФ про вихід із українського громадянства нікчемний
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: