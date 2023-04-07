Підозру в держзраді оголосили "політологу" Медведчука, який переховується у Криму

Прокремлівському "політологу" Олександру Лазарєву, який допомагає агресору у війні проти України, заочно повідомили про підозру в державній зраді та приниженні національної честі і гідності.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Дослівно спецслужба: "Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія.

Сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.

Для цього був частим "гостем" в ефірах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "russia today".

У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною"".

Деталі: За даними СБУ, після 24 лютого 2022 року Лазарєв приховано виїхав за кордон.

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Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові, зазначають в СБУ.

Своїми діями політолог, уродженець Хмельницької області, завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України, надавши допомогу представникам РФ в проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, наголошують у прокуратурі.

Йому повідомлено про підозру в державній зраді та приниженні національної честі й гідності.