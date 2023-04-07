Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів Ставку: зосередились на діях росіян, недопущенні "зливу" планів ЗСУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 квітня 2023, 15:12
Зеленський провів Ставку: зосередились на діях росіян, недопущенні зливу планів ЗСУ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту".

Реклама:

Деталі: Також командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Крім того, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

Теми: Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: