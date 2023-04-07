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Зеленський провів Ставку: зосередились на діях росіян, недопущенні "зливу" планів ЗСУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 квітня 2023, 15:12
Зеленський провів Ставку: зосередились на діях росіян, недопущенні зливу планів ЗСУ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту".

Деталі: Також командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Крім того, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

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Теми: Зеленськийвійна
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