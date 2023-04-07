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Лідер Китаю схиляє Францію до протидії США - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 16:23

Китайський лідер Сі Цзіньпін влаштував президенту Франції Еммануелю Макрону незвично щедрий прийом під час державного візиту, що може свідчити про наміри Пекіна посилити протидію Сполученим Штатам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У п'ятницю обидва лідери разом відвідали південний Китай, де Макрон мав випити китайського чаю з Сі в колишній резиденції його батька в місті Гуанчжоу, столиці економічного і виробничого центру провінції Гуандун.

Такі вилазки Сі з лідерами, які приїжджають з візитом, трапляються нечасто. Дипломати кажуть, що це підкреслює важливість, яку Пекін надає цим відносинам з ключовим членом ЄС, оскільки він шукає підтримки проти того, що Сі назвав "всебічним стримуванням, оточенням і придушенням" з боку США.

"Усі китайські зовнішньополітичні наступальні дії мають американо-китайські відносини на задньому плані...тому співпраця з будь-якою країною, особливо з середніми або великими державами, такими як Франція, - це те, що вони намагатимуться зробити, щоб протистояти США", - сказав Чжао Суйшенг, професор китаєзнавства і зовнішньої політики в Денверському університеті.

Ноа Баркін, аналітик Rhodium Group, сказав, що головна мета Китаю - не допустити більш тісного зближення Європи зі Сполученими Штатами.

"У цьому сенсі Макрон є, мабуть, найважливішим партнером Пекіна в Європі", - сказав він.

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Макрон відвідав Китай разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, і обидва тиснули на Китай щодо України, але не змогли домогтися від Сі жодних публічних змін у позиції.

Тим не менш, Макрона прийняли по повній програмі на червоній килимовій доріжці.

Фон дер Ляєн, яка назвала Китай "репресивним" у своїй критичній промові перед поїздкою, виглядала в Пекіні подекуди жалюгідно, коли її стримано привітали в аеропорту і не запросили на деякі державні заходи за участю Сі та Макрона.

Китайська газета Global Times, яку підтримує держава, написала в редакційній статті в четвер: "Всім зрозуміло, що бути стратегічним васалом Вашингтона - це глухий кут. Перетворення китайсько-французьких відносин на міст для співпраці між Китаєм і Європою вигідне обом сторонам і всьому світу".

У Вашингтоні до дипломатичної взаємодії Китаю з Францією ставляться з певною часткою скептицизму.

За даними джерел, Вашингтон займає вичікувальну позицію щодо європейських домовленостей з Пекіном щодо України. У четвер Макрон закликав Пекін напоумити Росію щодо війни в Україні, а фон дер Ляєн заявила, що Сі висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, за даними французьких джерел, Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Сі не згадав про можливу розмову із Зеленським в офіційних повідомленнях Китаю про свої коментарі після зустрічей.

Взаємодія між Китаєм і ЄС продовжиться найближчими тижнями, коли до Пекіна прибудуть глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Німеччини.

Теми: КитайФранціяСША
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