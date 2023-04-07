Священник-блогер РПЦ закликає російських військових убивати українців – підозра

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в пропаганді війни і глорифікації армії РФ проросійському блогеру-священнику.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними спецслужби, підозрюваний – протоієрей російської православної церкви Андрій Ткачов – випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві.

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Ткачов є уродженцем Львова. Протягом 12 років він служив у соборі УПЦ МП в цьому місті. З 2005 року проживав у Києві, у 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь".

Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив "під сумнів" існування української державності.

У 2014 році церковник утік до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів.

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Для цього створив власні канали у месенджері Телеграм та відеохостингу Ютуб, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів.

Там він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників убивати мирних жителів України. Чоловік висловлював подяку військовим РФ за виконання в Україні "брудної кривавої роботи".

Задокументовано, що московський клірик пропонував росіянам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах.

Крім того, Ткачов є частим "гостем" в ефірах центральних каналів РФ, де активно виправдовує воєнні злочини Кремля.

Правоохоронці вказують, що експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта.