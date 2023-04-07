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Бійці показали роботу чеської РСЗВ, яку назвали "кровосісь"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 квітня 2023, 17:58

ЗСУ показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampir.

Джерело: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Дослівно: "Кровосісь" - таке ім’я дали бійці РСЗВ RM-70 Vampir. Ця чеська установка на шасі Татра дозволяє швидко вийти на вогневий рубіж, виконати вогневе завдання і відійти в безпечне місце.

Крім всього, є додатковий "пакет" з 40 реактивних снарядів, для швидкої перезарядки".

Деталі: Командир розрахунку "Мудрий" зазначив: якщо порівнювати "Град" і RM-70 Vampir, то це як із автівки радянського автопрому пересісти на іномарку.

Теми: зброяЗбройні силивійна
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