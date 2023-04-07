Охочих здатися в полон росіян різко побільшало – ГУР

Кількість охочих здатися в полон російських окупантів вдвічі зросла у березні, у ГУР вважають, що це пов’язано з очікуванням контрнаступу ЗСУ.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки, речник програми для здачі російських військових у полон "Хочу жить" Віталій Матвієнко в ефірі національного телемарафону новину 6 квітня

Деталі: У межах проекту "Хочу жить" у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники.

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Дослівно: "ГУР МО України підтверджує різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.

Воєнна розвідка України також констатує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою".

Більше деталей: У ГУР вважають, що збільшення кількості бажаючих здатися пов’язано з очікуванням початку українського контрнаступу.