Шмигаль поїде до Канади домовлятися про важку техніку та боєприпаси

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує приїхати до Канади на переговори щодо боєприпасів і важкої техніки.

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, пише "Європейська правда".

Шмигаль відвідає Канаду найближчими тижнями, але з міркувань безпеки український уряд не розголошує дату поїздки.

Шмигаль заявив, що український уряд також хотів би, щоб уряд Канади запропонував канадським компаніям, які інвестують в Україну, страхування від воєнних ризиків як частину зусиль, спрямованих на підтримку відбудови та іноземних інвестицій в Україну.

Бюджет уряду Канади на 2023 рік, оприлюднений у березні, пропонує новий кредит для України у розмірі $2,4 млрд, але не передбачає додаткової військової допомоги. Однак за останні 12 місяців Оттава надала Києву військового спорядження на суму понад 1 мільярд доларів.

Шмигаль сказав, що не занепокоєний відсутністю нової військової допомоги для України у федеральному бюджеті і сподівається, що Канада все одно надасть більше військової допомоги, серед інших форм допомоги.

"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпасів для гаубиць і боєприпасів для танків. Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу", - сказав він.

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Шмигаль додав, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій - і це включає спеціальне страхування для зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з роботою в зоні бойових дій.

Він повідомив, що візит включатиме підписання угод про співпрацю з канадською компанією в ядерній галузі – але не надав більш детальної інформації - і зазначив, що Київ вже підписав угоди з іноземними фірмами, в тому числі з канадськими.

У березні Канада передала броньовані машини підтримки Bergepanzer 3 німецько-нідерландського виробництва на базі танка Leopard 2.

Раніше Канада оголосила, що надасть Україні близько 8000 боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони.

Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.