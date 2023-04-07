ЗМІ: США вважають Росію причетною до "зливу" даних про підготовку контрнаступу в Україні

За витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.

Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку агенції Reuters навели три американські посадовці на умовах анонімності.

За словами співрозмовників Reuters, злиті документи, вочевидь, були змінені, аби принаймні применшити кількість втрат з боку російських військ.

Реклама:

У Пентагоні своєю чергою відмовились коментувати автентичність "злитих" документів і зазначили, що "вивчають питання". Очікується, що відомство здійснить розслідування щодо причин витоку.

Як повідомлялося, у NYT вийшов матеріал з посиланням на джерела про те, що США нібито з’ясовують, яким чином міг статися витік таємних документів союзників, що стосуються підготовки сил оборони України до майбутнього контрнаступу - навчання нових бригад та постачання зброї.

Зазначається, що принаймні частина даних у документах – що стосуються орієнтовних втрат обох сторін – вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.

ВІДЕО ДНЯ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.