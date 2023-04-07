Польські фермери не скасовують протести попри плани зупинити ввезення зерна з України

Незважаючи на наміри України тимчасово зупинити ввезення зерна до Польщі, польські фермери не відступають від планів блокування прикордонного переходу "Дорогуськ-Ягодин".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Незважаючи на заяви польського та українського міністрів Роберта Телуса та Миколи Сольського, фермери не припиняють свій протест.

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"Нічого не змінюється", - заявив Владислав Серафін, президент фермерської організації Kółki Rolnicze.

Згідно з його заявою, у вівторок протестуючі фермери зберуться в Хелмі Люблінського воєводства, щоб з 10:00 середи заблокувати польсько-український прикордонний перехід в Дорогуську на три дні.

"Ми не відступимо ні в Щецині, ні у Варшаві, ні в будь-якому іншому регіоні, якщо уряд не подасть конкретні документи, постанови до 15-го числа (квітня - ред.). Політичні інтриги і комунікація нас не цікавлять. Ми будемо організовувати акції протесту і блокади в кожному воєводському місті", - заявив Серафін.

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Міністри сільського господарства Польщі та України Роберт Телус і Микола Сольський зустрілися в п'ятницю на прикордонному переході в Дорогуську, щоб обговорити проблему українського зерна, яке залишається на складах в Польщі.

Основними висновками зустрічі стало те, що імпорт пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику з України до Польщі буде тимчасово призупинено. Микола Сольський оголосив, що Україна утримається від експорту до нового сезону.

Міністри також домовилися, що транзит зерна через Польщу відбуватиметься у звичайному режимі, але кожен транспорт буде ретельно контролюватися і відстежуватися, "щоб жодне зерно не залишилося в Польщі".

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, читайте у статті "Небезпечне зерно".