Путін вирішив повернути в шкільну програму радянських письменників

Російський диктатор Володимир Путін дав доручення своїм підлеглим повернути в систему освіти вивчення творів радянських письменників.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Володимир Путін доручив Міністерству освіти розглянути включення в освітні програми радянських письменників".

Деталі: Повідомляється, що в січні на зустрічі з ветеранами Путін заявляв, що вважає за необхідне розглянути питання щодо повернення до обов'язкової шкільної програми творів радянських класиків, включно з Олександром Фадєєвим, Костянтином Симоновим та іншими.