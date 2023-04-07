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Путін вирішив повернути в шкільну програму радянських письменників

Євген КізіловП'ятниця, 7 квітня 2023, 21:01
Путін вирішив повернути в шкільну програму радянських письменників
владімір путін, Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін дав доручення своїм підлеглим повернути в систему освіти вивчення творів радянських письменників.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Володимир Путін доручив Міністерству освіти розглянути включення в освітні програми радянських письменників".

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Деталі: Повідомляється, що в січні на зустрічі з ветеранами Путін заявляв, що вважає за необхідне розглянути питання щодо повернення до обов'язкової шкільної програми творів радянських класиків, включно з Олександром Фадєєвим, Костянтином Симоновим та іншими.

Теми: ПутінкультураСРСР
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