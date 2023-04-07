Вибух прогримів у районі авіазаводу Міноборони в Воронежі – ЗМІ

Вибух у Воронежі, фото з тг-каналу "Мой и твой Воронеж"

Жителі Воронежа повідомляють про гучний вибух у районі злітної смуги авіазаводу, що випускає військові літаки.

Джерело: "Медуза", місцеві телеграм-канали

Деталі: У телеграм-каналах поширюються кадри якоїсь пожежі, яка нібито почалася в районі заводу.

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Також опубліковано фото довгого сліду в небі.

При цьому в мерії міста все заперечують. Кажуть, що не фіксували надзвичайних подій. У прес-службі ГУ МНС у Воронезькій області також повідомили, що викликів пожежно-рятувальних підрозділів немає.

Довідка: Як відомо, на воронезькому авіазаводі виконують замовлення Міноборони РФ, зокрема, обслуговують так званий "літак судного дня" - літаючий командний пункт президента РФ.