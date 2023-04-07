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У Ватикані знову вирішили поєднати представників України й Росії на Хресній дорозі

Олена РощінаП'ятниця, 7 квітня 2023, 23:03
У Ватикані знову вирішили поєднати представників України й Росії на Хресній дорозі
Via Crucis, 2022 (Vatican Media)

У Ватикані вирішили під час хресної дороги в Колізеї 7 квітня поєднати свідчення українського та російського підлітків, хоча торік подібна ініціатива з жінками викликала обурення в Україні. 

Джерело: Vatican News, посол України у Ватикані Андрій Юраш у Facebook

Деталі: Люди з земель, поранених бомбами, ракетами, пострілами чи убивчою ненавистю, раніше ділилися з Папою Франциском своїми свідченнями – і ці спогади стали роздумами, які супроводжують молитву Хресної дороги цього року.

Тема молитви: "Голоси миру в час війни". Сам понтифік молиться в "Домі святої Марти" через похолодання в Римі і свій нещодавній бронхіт.

На десятій зупинці, на якій роздуми зосереджені на тому, як Ісус був обдертий з одягу, упорядники поєднали свідчення українського та російського підлітків. 

Перший розповідає про те, як вночі тікав із родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні ж довелося попрощатися з батьком. 

"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну", – розповідає він.

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На його Батьківщині ситуація важка.

Інший же хлопець розповідає: "Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину, й одночасно, не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле. Обдертий зі щастя та мрій на майбутнє".

Росіянин згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. 

"Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання. Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки", – пожалівся хлопець.

За словами російського хлопця, шкільний товариш сказав йому на вухо, що йде війна, – і він вдома написав молитву за мир.

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зазначив, що текст хресної дороги Via Crucis він дізнався зі ЗМІ.

Український дипломат обурився: "Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!".

Нагадаємо: У 2022 році, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну було в розпалі, у Ватикані вирішили, що під час Хресної дороги на Страсну п’ятницю з Папою Франциском українка і росіянка разом мають нести хрест. Це викликало шквал критики в Україні. 

Предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав тоді попросив Святий Престол переглянути проєкт Хресної дороги.

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Теми: ВатиканвійнаРосіяУкраїна
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