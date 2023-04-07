МЗС України розцінило роздачу земель в окупованому Криму як заохочення вбивць

Міністерство закордонних справ України засуджує виділення російською окупаційною адміністрацією земельних ділянок в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь учасникам російської агресії проти України.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "Як стало відомо, представники окупаційної адміністрації в Криму ухвалили нікчемне рішення та розпочали виділення сотень земельних ділянок російським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях проти України.

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Подібні "заохочення" убивцям є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною адміністрацією в Криму.

Ми твердо переконані, що покласти край свавіллю поки що діючої злочинної окупаційної адміністрації в тимчасово окупованому Криму та відновити законність та правопорядок можливо лише єдиним щляхом – відновленням суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України".

Цьому передувало: ЗМІ повідомляли, що з початку квітня 2023 року в анексованому Росією Криму окупанти почали оформлювати права власності на земельні ділянки для російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Участь у знищенні мирних міст і масових убивствах людей в Україні російська влада обіцяє винагородити безкоштовними наділами біля моря.