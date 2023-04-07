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Кулеба розповів, що Україна вважатиме успіхом саміту НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 23:58
Кулеба розповів, що Україна вважатиме успіхом саміту НАТО у Вільнюсі
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Питання руху до членства в Північноатлантичному Альянсі є для України головним на прийдешньому саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі.

Про це в етері телемарафону в п’ятницю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент "Європейської правди".

"Будь-яке рішення (саміту НАТО – ред.), яке означатиме, що від фрази "двері відкриті" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", будуть вважатись успішним результатом", – підкреслив міністр.

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Також Кулеба анонсував "багато інших рішень" на саміті НАТО, зокрема про новий багаторічний план підтримки України та "певні гарантії безпеки для України". "Але перлина в цій короні – саме питання щодо членства, тобто як ми рухаємось до членства", – наголосив він.

"Ще раз наголошую: ми щиро цінуємо практичну допомогу, яка надходить від НАТО для України. Але зараз ключове питання в іншому: це членство. Тому що немає іншого шляху забезпечити безпеку на євроатлантичному просторі і запобігти наступній агресії Росії проти України", – пізніше додав голова МЗС.

"Є лише один вихід, є лише один шлях, і цей шлях – це членство України в НАТО. Без ПДЧ, без багаторічних планів – чіткий, зрозумілий, осяжний у часі алгоритм, що робить НАТО, що робить Україна", – підсумував він.

ВІДЕО ДНЯ

У вересні 2022 року Україна подала заявку на членство в Північноатлантичному Альянсі й розраховує, що на прийдешньому саміті у Вільнюсі отримає нові запевнення щодо вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному. За його словами, Україна подала заявку на вступ і на саміті у Вільнюсі очікує на рішення, які наближають членство України в НАТО.

Читайте також: Прямий шлях до членства: як відмова від ПДЧ змінила процедуру вступу України до НАТО.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїна
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