В Ізраїлі терорист відкрив вогонь і в'їхав у натовп: є загиблий і поранені

В ізраїльському місті Тель-Авів терорист відкрив вогонь у прохожих та в'їхав у натовп, загинув 30-річний чоловік, 7 людей отримали поранення.

Джерело: The Jerusalem Post

Деталі: Повідомляється, що спочатку терорист відкрив вогонь по мирних мешканцях, коли їхав по набережній Тель-Авіва. Внаслідок стрілянини був вбитий чоловік.

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За даними ізраїльської поліції, пізніше терорист намагався протаранити пішоходів. Його автомобіль перекинувся, ймовірно, через спробу знешкодити його, відзначає видання.

Офіцер ізраїльської поліції застрелив терориста після того, як наблизився до автомобіля. Поліцейський вистрелив у терориста, коли він, ймовірно, намагався дістати зброю.

"Щонайменше семеро цивільних були поранені в результаті нападів, у тому числі троє отримали поранення середньої тяжкості та були доставлені в лікарню Іхілов у Тель-Авіві. Четверо людей отримали легкі поранення і були доставлені в медичний центр", – повідомляє видання.

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Зазначається, що усі жертви нападу – туристи. Загиблий 30-річний чоловік був громадянином Італії, а поранені – громадянами Великобританії та Італії.

Після теракту прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав мобілізувати прикордонну поліцію та резервістів ЦАХАЛу.