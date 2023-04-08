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Росіяни готують евакуацію населення окупованого півдня до Криму – Генштаб

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 07:37
Росіяни готують евакуацію населення окупованого півдня до Криму – Генштаб
Російські окупанти. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські загарбники проводять підготовку для евакуації до Криму населення окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях Запорізької і Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку до евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

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У Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти".

Деталі: За даними Генштабу, автобуси з бажаючими евакуюватися вже періодично виїжджають з окупованих територій. При цьому загарбники поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

Теми: ГенштабКримевакуація
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