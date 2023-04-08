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У жовтні українська армія здійснила невдалу спробу повернути Запорізьку АЕС – Times

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 08:05
У жовтні українська армія здійснила невдалу спробу повернути Запорізьку АЕС – Times
ЗАЕС, ФОТО GETTY IMAGES

У жовтні минулого року українські військові спробували відбити у РФ Запорізьку АЕС, але зазнали невдачі.

Джерело: британська газета Times

Деталі: Наприкінці жовтня чиновники окупаційних адміністрацій і Міноборони Росії повідомляли про те, що ЗСУ спробували висадити десант і штурмувати ЗАЕС, пише видання. Водночас Київ офіційно не визнавав спроби штурму атомної електростанції, проте представники українського спецпризначенців, військової розвідки і ВМС на умовах анонімності розповіли журналістам Times подробиці операції.

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На той момент російські війська утримували електростанцію вже понад шість місяців, використовуючи її територію для обстрілу українських міст на іншому березі Дніпра і великого сталеливарного заводу в Нікополі.

Як повідомляє Times, у ніч на 19 жовтня близько 600 українських військових на 30 катерах, забитих зброєю, зокрема великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами, спробували висадитися на лівий берег Дніпра.

"Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь тільки піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція", – цитує газета одного з військових.

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Однак солдати ЗСУ, пише газета, не очікували, що їм чинитимуть такий серйозний опір.

"Російські військові побудували дуже щільну оборону, все замінували. Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягнули танки й артилерію і почали обстрілювати нас прямо на воді", – розповів український військовий.

"Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції росіян, зокрема за допомогою ракетних систем HIMARS. У підсумку тільки невеликій групі українських військових вдалося дістатися до берега. Вони вступили в тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара, але потім змушені були відступити", – пише видання.

Times зазначає, що через ризик витоку радіації подібна спроба силового штурму викликає питання навіть в українських чиновників, які переконані в необхідності повернути Запорізьку АЕС під контроль Києва.

Глава українського "Енергоатому" Петро Котін висловив припущення, що повернути ЗАЕС вдасться, якщо українська армія зможе просунутися на південь, у бік Криму і Мелітополя.

"Це єдиний варіант (повернути електростанцію – ред.) без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі (вести вогонь – ред.) поруч із ядерними матеріалами", – сказав він.

Теми: ЗапоріжжяЗАЕСЗбройні сили
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