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У жовтні українська армія здійснила невдалу спробу повернути Запорізьку АЕС – Times

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 08:05
У жовтні українська армія здійснила невдалу спробу повернути Запорізьку АЕС – Times
ЗАЕС, ФОТО GETTY IMAGES

У жовтні минулого року українські військові спробували відбити у РФ Запорізьку АЕС, але зазнали невдачі.

Джерело: британська газета Times

Деталі: Наприкінці жовтня чиновники окупаційних адміністрацій і Міноборони Росії повідомляли про те, що ЗСУ спробували висадити десант і штурмувати ЗАЕС, пише видання. Водночас Київ офіційно не визнавав спроби штурму атомної електростанції, проте представники українського спецпризначенців, військової розвідки і ВМС на умовах анонімності розповіли журналістам Times подробиці операції.

На той момент російські війська утримували електростанцію вже понад шість місяців, використовуючи її територію для обстрілу українських міст на іншому березі Дніпра і великого сталеливарного заводу в Нікополі.

Як повідомляє Times, у ніч на 19 жовтня близько 600 українських військових на 30 катерах, забитих зброєю, зокрема великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами, спробували висадитися на лівий берег Дніпра.

"Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь тільки піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція", – цитує газета одного з військових.

Однак солдати ЗСУ, пише газета, не очікували, що їм чинитимуть такий серйозний опір.

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"Російські військові побудували дуже щільну оборону, все замінували. Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягнули танки й артилерію і почали обстрілювати нас прямо на воді", – розповів український військовий.

"Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції росіян, зокрема за допомогою ракетних систем HIMARS. У підсумку тільки невеликій групі українських військових вдалося дістатися до берега. Вони вступили в тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара, але потім змушені були відступити", – пише видання.

Times зазначає, що через ризик витоку радіації подібна спроба силового штурму викликає питання навіть в українських чиновників, які переконані в необхідності повернути Запорізьку АЕС під контроль Києва.

Глава українського "Енергоатому" Петро Котін висловив припущення, що повернути ЗАЕС вдасться, якщо українська армія зможе просунутися на південь, у бік Криму і Мелітополя.

"Це єдиний варіант (повернути електростанцію – ред.) без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі (вести вогонь – ред.) поруч із ядерними матеріалами", – сказав він.

Теми: ЗапоріжжяЗАЕСЗбройні сили
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