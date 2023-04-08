Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк в Україні
Субота, 8 квітня 2023, 08:27
Українські захисники ліквідували 570 російських окупантів та засіб ППО за останню добу.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
- артилерійських систем – 2727 (+5) од,
- РСЗВ – 533 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
- літаків – 307 (+1) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+0).
Дані уточнюються.