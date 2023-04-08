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Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк в Україні

Роман ПетренкоСубота, 8 квітня 2023, 08:27
Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк в Україні
фото генштабу

Українські захисники ліквідували 570 російських окупантів та засіб ППО за останню добу.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3636 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2727 (+5) од,
  • РСЗВ – 533 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
  • літаків – 307 (+1) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 304 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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