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Розвідка Британії: Росія провалила "зимову війну" проти української енергосистеми

"Європейська правда"Субота, 8 квітня 2023, 09:11
Розвідка Британії: Росія провалила зимову війну проти української енергосистеми
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛУ ОДНІЄЇ З ТЕС 14 СІЧНЯ, ФОТО ДТЕК

Британська розвідка констатувала, що Росії за осінь і зиму не вдалося довести до колапсу об’єднану енергосистему України, а зараз цю кампанію фактично згорнули. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 8 квітня. 

"Російська кампанія з метою завдати серйозної шкоди об’єднаній енергосистемі України взимку 2022-23 років, найімовірніше, провалилася. Росія завдавала ударів з відстані із жовтня 2022 року, проте масштабні удари стали рідшими з початку березня 2023 року. Атаки меншого масштабу (до 25 ракет) тривають, але, скоріш за все, мають набагато менший вплив на енергосистему", - зазначає розвідка. 

В огляді відзначають, що українські оператори енергосистеми продовжують шукати заміну необхідних компонентів, зокрема розбитих трансформаторів. Транспортування і встановлення цього обладнання – логістичний виклик, особливо якщо йдеться про великі трансформатори, які можуть важити від 100 тонн. 

"Ситуація з електроенергією в Україні скоріш за все покращиться з настанням теплішої погоди. Планування й підготовка до наступної зими, скоріш за все, вже почалася", - додає розвідка. 

У попередньому огляді розповідали, що РФ перекинула під Бахмут додаткові війська і має там певні успіхи. 

Теми: Велика БританіявійнаУкраїнаРосія
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