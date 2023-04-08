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У Феодосії збили ракету, яка "летіла з України" – окупанти

Роман ПетренкоСубота, 8 квітня 2023, 11:24
У Феодосії збили ракету, яка летіла з України – окупанти
фото з тг

В окупованому Криму повідомляють про вибухи у Феодосії та роботу ППО.

Джерело: місцевий пропагандистський телеграм-канал "ЧП Крим", так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов

Деталі: Повідомляється, що за інформацією від місцевих жителів, приблизно о 10:59 були вибухи - пропагандисти цитують людей, які "чули хлопки" (так у Росії називають вибухи - ред.).

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Окупанти Криму вже заявляють, нібито спрацювала ППО.

Дослівно: "У Феодосії на вул. Дружби було чути 2 сильні хлопки, спрацювали сигналізації у машин".

"Я живу по вулиці Гарнаєва. Хлопки були дуже потужні, але візуально нічого не видно мені, багатоповерхівки кругом".

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"Чули всі. Але ні диму, нічого не було видно. Чоловік був у Старому Криму і теж чув ці хлопки, але несильні".

Оновлено: Аксьонов заявив, нібито над Феодосією "збито ракету, запущену з боку України".

Теми: Кримвибух
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