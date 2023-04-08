КНДР заявила про випробування морського дрона, що нібито може нести ядерний заряд

Північна Корея оголосила про завершення випробування нового типу морського безпілотника, який буцімто може нести ядерну боєголовку.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У держЗМІ КНДР у суботу заявили, що 4-7 квітня країна успішно випробувала "безпілотний підводний ядерний ударний човен" Haeil-2.

Апарат нібито провів у водах біля східного узбережжя країни понад 71 годину, перш ніж тестову боєголовку підірвали.

Це вже друга за останні тижні заява КНДР про нібито випробування безпілотника, здатного нести ядерний заряд.

У березні Пхеньян заявляв про випробування Haeil-1, підрив на якому ядерного заряду нібито може "утворити радіоактивне цунамі".

Програма розробки таких апаратів, якщо виходити з офіційних заяв, існує з 2012 року, за останні два роки КНДР провела понад 50 випробувань.

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Втім, аналітики ставлять під сумнів твердження Північної Кореї про її досягнення у цій сфері.

Після військових навчань Південної Кореї та США в кінці березня Пхеньян прямо погрожував застосуванням ядерної зброї.