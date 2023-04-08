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КНДР заявила про випробування морського дрона, що нібито може нести ядерний заряд

"Європейська правда"Субота, 8 квітня 2023, 12:02

Північна Корея оголосила про завершення випробування нового типу морського безпілотника, який буцімто може нести ядерну боєголовку. 

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда". 

У держЗМІ КНДР у суботу заявили, що 4-7 квітня країна успішно випробувала "безпілотний підводний ядерний ударний човен" Haeil-2.

Апарат нібито провів у водах біля східного узбережжя країни понад 71 годину, перш ніж тестову боєголовку підірвали. 

Це вже друга за останні тижні заява КНДР про нібито випробування безпілотника, здатного нести ядерний заряд. 

У березні Пхеньян заявляв про випробування Haeil-1, підрив на якому ядерного заряду нібито може "утворити радіоактивне цунамі".  

Програма розробки таких апаратів, якщо виходити з офіційних заяв, існує з 2012 року, за останні два роки КНДР провела понад 50 випробувань.

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Втім, аналітики ставлять під сумнів твердження Північної Кореї про її досягнення у цій сфері.  

Після військових навчань Південної Кореї та США в кінці березня Пхеньян прямо погрожував застосуванням ядерної зброї. 

Теми: КНДРядерна зброя
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