Харківщина: двоє людей підірвалися на вибухівках

8 квітня на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За даними влади, в Ізюмі на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Вона госпіталізована.

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Крім того, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.

Влада просить усіх не відвідувати лісів, полів, берегів водойм, не виходити на узбіччя доріг.