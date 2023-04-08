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У Молдові зазнав аварії автобус Кишинів-Київ, є постраждалі

"Європейська правда"Субота, 8 квітня 2023, 15:42
У Молдові зазнав аварії автобус Кишинів-Київ, є постраждалі
фото Newsmaker

На півночі Молдови перекинувся рейсовий автобус сполученням Кишинів-Київ, дев’ять пасажирів госпіталізовані з травмами.

Про це повідомляє Newsmaker, цитуючи заяву від Генерального інспекторату поліції, пише "Європейська правда".

Автобус зазнав аварії близько 9-40 у суботу 8 квітня на території Дрокіївського району. Автобус врізався у дерево, після того з’їхав у кювет і завалився на правий бік.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - зазначають у поліції. 

Дев’ятьох із 21 пасажирів госпіталізували. Повідомляють, що це "іноземні громадяни", але чи є постраждалі громадянами України – не уточнюють. 

 

Теми: МолдоваДТПукраїнці
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