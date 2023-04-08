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Україна повернула ще 31 викрадену Росією дитину - Кулеба

Роман ПетренкоСубота, 8 квітня 2023, 16:00
Україна повернула ще 31 викрадену Росією дитину - Кулеба
ДЕПОРТОВАНІ З МАРІУПОЛЯ У ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСЗМІ

У суботу, 8 квітня, в Україну повернули 31 українську дитину, яку Росія викрала з окупованих територій.

Джерело: директор БО Save Ukraine, Уповноважений президента з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба

Пряма мова Кулеби: "Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ".

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Деталі: Він зауважив, що з кожною місією "кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується".

Теми: дітивійна
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